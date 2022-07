Japon : le volcan Sakurajima entre en éruption, des dizaines de personnes évacuées

Des dizaines de personnes sont appelées à évacuer au Japon, alors que le volcan de Sakurajima est entré en éruption.

Une alerte de niveau maximal. L'agence météorologique japonaise (JMA) a appelé des dizaines de personnes à évacuer la zone montagneuse peu après l'éruption du volcan Sakurajima, situé à Kagoshima, dans le sud du Japon.

L'agence avait déjà lancé une alerte de niveau 3, qui interdisait tout accès à la montagne. Après l'éruption, cette alerte a été relevée au niveau 5, soit le plus haut niveau de l'échelle. La dernière fois qu'il a été atteint, c'était lors de l'éruption de l'île de Kuchinoerabu, en 2015.

«Les zones résidentielles des villes d'Arimura et de Furusato, situées dans un rayon de trois kilomètres du cratère du Sakurajima, doivent être en alerte maximale», a insisté l'agence météorologique dans un communiqué. Ces deux villes comptent 77 habitants.

Aucun dommage signalé

Ce 24 juillet, une explosion a projeté des cendres à 2,5 kilomètres du cratère, relate le communiqué. La fumée de l'éruption a atteint les 300 mètres d'altitude.

Aucun dommage n'a été signalé pour l'instant, selon Yoshihiko Isozaki, secrétaire général adjoint du gouvernement japonais.

Le volcan Sakurajima, qui crache fréquemment de la fumée et des cendres, est un des sites touristiques les plus connus du Japon. Son éruption la plus meurtrière a eu lieu le 11 janvier 1914, faisant 58 morts.

Le pays compte de nombreux volcans actifs, comme le mont Aso ou le mont Asama. Cette situation est due à son positionnement sur «la ceinture de feu du Pacifique», où une grande partie des tremblements de terre et des éruptions volcaniques mondiales sont enregistrés. La ceinture coïncide en effet avec plusieurs failles et limites de plaques tectoniques.