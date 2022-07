Allemagne : neuf arbres à la mémoire des victimes vandalisés dans l’ancien camp de concentration de Buchenwald

Plantés depuis 1999 le long de la «marche de la mort» du camp de concentration de Buchenwald (Allemagne), en hommage aux victimes qui y sont décédées durant la Seconde guerre mondiale, neuf arbres du projet «1.000 hêtres» ont été vandalisés la semaine dernière.

Des actes de vandalisme en hausse. Voici les annonces répétées par la fondation gérant le mémorial du camp de Buchenwald ces dernières années, constatant une recrudescence de ces actes, comme des croix gammées taguées ou des inscriptions négationnistes dans le livre d'or des visiteurs.

“Holocaust memorials in Buchenwald and Berlin vandalized in same week - Forward” https://t.co/BSaFmzmgj8 pic.twitter.com/jX6WHCL4hX

— Holocaust News (@HolocaustNews) July 23, 2022