Canicule : les syndicats européens plaident pour une loi sur les températures maximales au travail

Pour protéger les actifs confrontés à la chaleur extrême dans le cadre de leur emploi, les syndicats européens veulent une législation sur les températures maximales au travail.

Le mois de juillet n'est pas terminé et l'Europe a déjà subi deux canicules. Dans ce contexte, la Confédération européenne des syndicats (CES) réclame l'adoption d'une loi à l'échelle du continent pour fixer une température maximale au travail.

Dans un communiqué, le CES appuie sa demande sur des chiffres alarmants : «Deux travailleurs sont morts d'un coup de chaleur en Espagne la semaine dernière. En France, un pays qui ne plafonne pas les températures au travail, 12 personnes sont mortes d'accidents du travail liés à la chaleur en 2020».

16°C - 24°C: Normal working temperature





30°C: risk of workplace accidents increases by 5-7%





‼️38°C+: risk of workplace accidents increases by 10-15%





No one should have to work in unsafe conditions - stop the job when it’s too hot

— EUROPEAN TRADE UNIONS (@etuc_ces) July 19, 2022