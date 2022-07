Etats-Unis : Donald Trump de retour aujourd'hui à Washington, avec une possible annonce de candidature à la présidentielle 2024

Pour son premier retour à Washington un an et demi après avoir quitté ses fonctions, l'ex-président américain Donald Trump doit prononcer, ce mardi 26 juillet, le discours de clôture de l’America First Agenda. Ce sommet politique, animé par d’anciens collaborateurs de l’homme d’affaires, devrait lui permettre d’annoncer sa candidature à la présidentielle en 2024.

L'ex-président républicain va-t-il se remettre en piste ? Attendue pour la fête nationale américaine, le 4 juillet dernier, la candidature de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis en 2024 pourrait bien être officialisée ce mardi.

L’ancien chef d’Etat doit en effet prononcer le discours de clôture du sommet America First Agenda de l'America First Policy Institute (AFPI), une institution composée d’amis et d’anciens collaborateurs.

Cette grand-messe conservatrice, démarrée depuis lundi, s'articule autour d'une douzaine de tables rondes et de présentations effectuées notamment par des dirigeants du Congrès, des gouverneurs, des représentants de l'État ou des experts de l'America First Policy Institute (AFPI).

Cette dernière structure est du reste composée d’anciens proches de l’ex-président américain, comme Brooke Rollins, la présidente de l'AFPI et ancienne directrice du Conseil de politique intérieure dans l’administration Trump. De quoi composer pour le prédécesseur de Joe Biden une rampe de lancement idéale à un come-back politique.

Welcome back to Washington! pic.twitter.com/0YBv2gKwsW — America First Policy Institute (@A1Policy) July 14, 2022

«L'America First Policy Institute est ravi d'accueillir le président Donald Trump à Washington, D.C. Notre équipe présentera un programme politique qui remettra notre pays sur la bonne voie. Ces politiques ont fonctionné avant, et elles fonctionneront encore. L'avenir de l'Amérique, c'est l'Amérique d'abord !», a d'ailleurs annoncé, non sans enthousiasme, l’institution dans des propos rapportés par CNN.

Les thématiques de l’événement, comme la baisse des prix de l'énergie et de l'essence, la lutte contre l'inflation historique, le fait de pouvoir donner aux parents plus de contrôle sur l'éducation de leurs enfants, ou encore la lutte contre la criminalité et la sécurisation de la frontière avec le Mexique constituent également des axes forts, chers à l'électorat républicain.

L'enquête sur l'assaut du capitole en toile de fond

Autre indice orientant vers une possible annonce de candidature, le discours de Donald Trump se fera face à son ancien conseiller économique Larry Kudlow, ainsi que sa conseillère à la Maison Blanche Kellyanne Conway. L'ancien secrétaire à l'Énergie Rick Perry, ainsi que plusieurs membres du Congrès, sont également annoncés.

«C'est une opportunité pour le président Trump de venir à Washington et de prononcer un discours visionnaire sur les raisons pour lesquelles l'avenir serait meilleur avec son leadership – et dans la mesure où il se concentre sur cela, cela pourrait être un discours très important», a encore expliqué Newt Gingrich, l'ancien Président de la Chambre républicaine sous l’administration Trump et animateur lors de l’évènement, dont les propos ont été rapportés Politico.

Mis en difficulté par l’enquête parlementaire sur l’assaut du Capitole, révélant que certains de ses proches avaient été en contact avec des organisations d’ultra-droite, Donald Trump pourrait aussi profiter de sa tribune pour réagir aux accusations portées contre lui.

Mécontent de la couverture médiatique autour de cette affaire et de son manque d’alliés au sein du Congrès, l’homme d’affaires de 76 ans aura donc à coeur de convaincre ses détracteurs ce mardi sur ce dossier.