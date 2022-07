Arabie saoudite : voici à quoi pourrait ressembler la ville futuriste NEOM

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a présenté, lundi 25 juillet, les nouveaux plans de NEOM, la mégapole du futur qui abritera notamment le projet phare appelé «The Line» constitué de gratte-ciels recouverts de miroirs de 170 km de long.

En Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane a dévoilé, lundi soir, la nouvelle et ambitieuse version de NEOM, un projet monumental et futuriste, suscitant chez certains des doutes sur la faisabilité économique et environnementale d'un tel programme architectural.

Située sur la mer Rouge, la mégapole du futur abritera notamment le projet phare appelé «The Line».

Formant le centre de la cité futuriste, «The Line» sera constitué de deux gigantesques gratte-ciel parallèles de 500 m de haut qui s’étendront sur 170 kilomètres de long.

«The Line» accueillera 1,2 million d’habitants en 2030 et 9 millions d’habitants à terme en 2045, selon les objectifs fixés par Mohammed ben Salmane. Sa façade extérieure équipée de miroirs lui donne un caractère unique et permet de se fondre totalement dans la nature.

Présentée lors de sa première annonce en 2017, comme une sorte de «Silicon Valley» régionale d’une superficie de 26.500 km2, centrée sur le numérique et la biotechnologie lors de sa première annonce en 2018, NEOM a été cependant revue et corrigée avec une vision encore plus ambitieuse : celle d’en faire une ville utopique sans voitures, la plus vivable sur toute la planète et sur seulement 34 km2 de surface.

«Aucune route, aucune voiture, aucune émission, "The Line" utilisera des énergies 100 % renouvelables et 95 % des terres seront préservées pour la nature. Contrairement aux villes traditionnelles, la santé et le bien-être des personnes passeront avant les transports et les infrastructures», est-il indiqué sur le site internet dédié au projet.

D’une largeur de 200 m seulement, «The Line» superpose maisons, écoles, parcs et lieux de travail selon le modèle de «l’urbanisme à gravité zéro» et se veut comme une réponse à l’étalement urbain incontrôlé et nuisible à l’environnement.

Les résidents auront accès à «tous leurs besoins quotidiens» en cinq minutes à pied ainsi que d’autres installations comme des pistes de ski en plein air et «un train à grande vitesse avec un trajet de bout en bout de la ville de vingt minutes», selon le communiqué de presse publié lundi soir.

Le site sera totalement alimenté par des énergies renouvelables et jouira «d’un microclimat tempéré toute l’année avec une ventilation naturelle». Étant donné son positionnement, Neom bénéficiera de l’énergie solaire et éolienne. En outre, la ville devrait accueillir la plus grande usine d’hydrogène vert du monde, selon Torbjorn Soltvedt, du cabinet de conseil Verisk Maplecroft.

Le coût de la première phase de ce projet qui s’étend jusqu’en 2030, est estimé à 1.200 milliards de riyals saoudiens - soit environ 314 milliards d'euros -, selon le prince Mohammed ben Salmane. Au total, ce projet faramineux devrait coûter environ 492 milliards d'euros.

Outre, les subventions gouvernementales, les fonds devraient provenir du secteur privé et de l'introduction en bourse de NEOM prévue en 2024.

Cette annonce a suscité le scepticisme de certains, architectes, économistes et analystes qui doutent de la faisabilité d’un tel projet.