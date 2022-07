Etats-Unis : au moins 15 morts dans des inondations dans le Kentucky

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a annoncé ce vendredi que les inondations qui frappent le sud-est des États-Unis depuis plusieurs jours ont causé la mort d'au moins 15 personnes. Un bilan provisoire qui pourrait s’alourdir car de nouvelles pluies sont attendues dans les prochaines heures.

Une pluie meurtrière. Le bilan des inondations dévastatrices dans le Kentucky est passé à 15 morts et devrait encore doubler, a déclaré le gouverneur de cet Etat américain vendredi. «C'est épouvantable. Le nombre d'habitants du Kentucky que nous avons perdus s'élève désormais à 15, et devrait encore au moins doubler», a déclaré Andy Beshear à la chaîne de télévision CNN.

Gov. Andy Beshear tells CNN at least 15 people have died following catastrophic flooding in Kentucky, a number he says is expected to double https://t.co/wRsApADeW5

L'une des «pires inondations jamais vécues»

Le bilan, qui était auparavant de huit morts, «comprendra aussi des enfants», a ajouté l'élu démocrate. Tous les services de secours, dont la garde nationale, la police et des renforts des Etats voisins, sont mobilisés pour venir en aide aux victimes des «pires inondations jamais vécues par le Kentucky», a-t-il précisé.

The flooding that has hit Eastern Kentucky is absolutely devastating and there is even more rain expected. Like the tornadoes, helping our families rebuild and recover is going to be a long, hard process. If you can, donate at https://t.co/5xzGiFA3XE to help those impacted.

— Andy Beshear (@AndyBeshearKY) 28 juillet 2022