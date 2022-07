États-Unis : soupçonné d'espionnage, un couple qui vivait sous les identités de bébés décédés arrêté

Un couple d'Américains a été arrêté ce vendredi pour avoir usurpé l’identité de deux bébés décédés pendant trente-cinq ans alors que des soupçons d’espionnage pour le compte du KGB planent sur eux.

Un scénario digne d’un film d’espionnage. Walter Primrose et son épouse Gwynn Morrison ont été inculpés par la justice américaine après avoir été arrêtés ce vendredi 29 juillet. Les enquêteurs ont établi que le couple vivait depuis 1987 sous les identités de Bobby Fort et Julie Montague, deux bébés décédés de nombreuses années plus tôt.

Après avoir vécu pendant plus de trois décennies sous leurs fausses identités, Walter Primrose et Gwynn Morrison ont été repérés en 2018 alors qu’ils tentaient de s’inscrire dans le système de sécurité sociale des militaires et de garde-côtes, la profession qu’a exercé Walter Primrose pendant vingt ans, sous le nom de Bobby Fort.

Selon l’acte d’inculpation, Walter Primrose et Gwynn Morrison, tous deux nés en 1955, ont étudié ensemble au Texas, avant de se marier en 1980. C’est sept ans plus tard que les deux mariés décident, pour un motif encore inconnu, de changer d’identité.

C’est ainsi que Walter Primrose et Gwynn Morrison sont devenus Bobby Fort et Julie Montague en 1987. L’année suivante, le couple s’est remarié sous leur identité d’emprunt s'insérant parfaitement dans la société, allant jusqu'à passeports et permis de conduire sous leurs fausses identités.

En 1994, Bobby Fort est devenu garde-côte, profession qu'il a occupé pendant vingt ans, avant d’être embauché chez un sous-traitant du ministère de la Défense, en 2018.

des photos du couple habillés en agents du kgb retrouvées

A l'issue d'une enquête qui aura duré quatre ans, les enquêteurs ont ensuite retrouvé, lors d'une perquisition à leur domicile, des photos sur lesquelles Walter Primrose et Gwynn Morrison portaient tous deux des uniformes du KGB, l'unité de services secrets russes.

En plus des clichés suscitant des soupçons d'espionnage, les agents fédéraux ont mis la main sur plusieurs lettres, qui étaient bien adressées aux deux accusés, mais sous d’autres noms que leurs véritables identités ou leurs fausses identités officielles.

Selon l’un de leurs proches, Gwynn Morrison aurait vécu en Roumanie, lors de la période communiste. L’avocate de l’accusée a affirmé auprès de l’AFP que sa cliente n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Son mari, Walter Primrose, avait quant à lui omis de signaler plusieurs séjours au Canada, malgré l’obligation dont il faisait l'objet en tant que contractuel du Pentagone.