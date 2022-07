Grande parade de la marine russe : Vladimir Poutine en démonstration de force à Saint-Pétersbourg

Vladimir Poutine va participer ce dimanche à la parade annuelle de la flotte russe, à Saint-Pétersbourg. Un évènement qui prend une dimension particulière dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Démonstration de force en vue. Le président russe Vladimir Poutine se rend ce dimanche à Saint-Pétersbourg pour la grande parade annuelle de la marine.

A la manière du défilé du 9-Mai, cet événement est l'occasion pour le régime de démontrer sa puissance militaire en exposant ses armes les plus modernes et destructrices.

L'armée russe a récemment renforcé son arsenal naval avec le nouveau sous-marin K-329, surnommé «Belgorod». Avec ses 184 mètres, il est présenté comme le plus long au monde.

Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first time. #submarine #navy@CovertShores pic.twitter.com/wZDa870UJi

— K-560 (@K560s) June 26, 2021