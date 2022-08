Australie : un touriste atterrit avec son repas McDo, il se voit infliger une amende de 2.000 dollars australiens

Un passager indonésien a atterri à l’aéroport avec deux McMuffins et un croissant au jambon. Un repas qui lui a valu une amende de plus de 2.000 dollars australiens (plus de 1.372 euros).

Un repas très cher. Un voyageur arrivant en Australie depuis l'Indonésie s'est vu infliger une amende de plus de 2.000 dollars australiens après avoir été surpris avec deux McMuffins et un croissant au jambon dans son sac à dos par les gardes-frontières.

Le chien renifleur Zinta n'a pas tardé à flairer les sandwichs transportés clandestinement à l'aéroport de Darwin en Australie, ce qui a valu une amende salée au voyageur, ont indiqué les autorités lundi.

«Ce sera le repas McDo le plus cher que ce passager ait jamais eu» de sa vie, a commenté le ministre australien de l'Agriculture, Murray Watt.

L'Australie dispose d'une législation très stricte en matière de biosécurité, destinée à protéger l'importante industrie agricole du pays contre d'éventuels parasites ou maladies.

Un foyer de fièvre aphteuse

Les autorités australiennes sont actuellement en état d'alerte après l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse en Indonésie, et toutes les importations de viande en provenance de ce pays font l'objet d'un contrôle.

Cette maladie ne présente aucun risque pour l'homme, mais reste une maladie virale grave et très contagieuse pour le bétail.

D'un montant de 2.664 dollars australiens (1.825 euros), l'amende équivaut au coût de 567 McMuffins à Sydney, ou de plusieurs vols aller-retour pour Bali.