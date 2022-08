L’Espagne adopte des mesures pour limiter l’usage de la climatisation et du chauffage dans les lieux publics

L’Espagne continue de travailler à sa baisse de consommation d’énergie, et a adopté ce lundi des limites à la climatisation et au chauffage dans les commerces, transports en communs et lieux culturels.

Madrid a tranché : fini la climatisation et le chauffage à outrance dans les commerces, les lieux culturels et de loisir, et dans les transports en commun, aéroports, gares etc. La ministre espagnole de la Transition écologique, Teresa Ribera, a annoncé, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, que dans ces lieux, «le chauffage devra être maintenu à 19 degrés maximum en hiver, et à 27 degrés minimum en été». Une mesure déjà prise dans les bâtiments publics.

Le paquet de mesure adopté par le gouvernement comprend également l’obligation d’éteindre les lumières des vitrines des commerces après 22 heures et celles de bâtiments publics lorsqu’elles ne sont pas utilisées. Les locaux climatisés ou chauffés recevant du public devront aussi veiller à fermer leurs portes afin d'éviter le gaspillage thermique, et à réviser leurs installations thermiques si tel n'a pas été le cas depuis janvier 2021.

Il y a quelques jours, le Premier ministre Pedro Sanchez avait même incité ses collègues ministres, mais aussi les cadres du secteur privé, à ne plus porter de cravate, pour avoir moins chaud et donc consommer moins d’énergie.

Le télétravail est par ailleurs fortement encouragé en Espagne, dans les cas où il participe à la baisse de la consommation d’énergie. Toutes ces mesures permettent de répondre aux efforts réclamés par Bruxelles pour mettre fin à la dépendance européenne au gaz russe. La Commission européenne a estimé que d’importantes économies d’énergie et l’usage des énergies renouvelables permettrait de se séparer au plus vite des exportations russes.

Les Vingt-Sept pays membres de l’UE ont également adopté mardi dernier un accord par lequel ils s'engagent à faire «tout (leur) possible» pour réduire leur consommation de gaz d'au moins 15% entre août 2022 et mars 2023, par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.