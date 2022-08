Une influenceuse chinoise se filme en mangeant du requin blanc, la police ouvre une enquête

Une influenceuse chinoise a suscité la polémique en se filmant alors qu'elle mangeait la viande d'un grand requin blanc. Une pratique punie jusqu'à 10 ans d'emprisonnement par la loi en Chine.

Sur les réseaux sociaux, les vidéos culinaires de celle qui se fait appeler Tizi sont suivies par près de huit millions de personnes. Dans l'une de ses dernières vidéos publiées sur Douyin, le TikTok chinois, la jeune femme s'est mise en scène alors qu'elle faisait griller et bouillir la viande d'un grand requin blanc, avant de la déguster. Une pratique illégale et passible d'une peine allant jusqu'à dix ans de prison en Chine, où l'espèce est protégée. Une enquête a été ouverte.

Pour l'heure, les médias chinois ne précisent pas si l'influenceuse est directement ciblée par cette procédure. Son ouverture a néanmoins été confirmée le 1er août, par un communiqué du Bureau municipal de l'agriculture de Nanchong. C'est dans cette ville de la province du Sichuan, dans l'ouest du pays, que Tizi a tourné sa vidéo. Avant cela, le 31 juillet, la police locale avait dans un premier temps confirmé que l'animal apparaissant sur les images était bien un grand requin blanc.

The young woman known as Tizi, who has more than 7.8m followers on Douyin, a Chinese streaming channel, is seen in the video collecting a two-metre shark at a seafood shop in the southwest city of Nanchong and unwrapping it, drawing a curious crowd pic.twitter.com/aylYsLqIfq

