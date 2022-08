États-Unis : Le Kansas maintient la garantie constitutionnelle à l’avortement

Ce mardi, les électeurs du Kansas, État situé dans le Midwest américain, ont voté pour le maintien de la garantie constitutionnelle à l’avortement. Une victoire pour les pro-avortement et les démocrates.

Un premier rejet. Alors que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt historique Roe v Wade de 1973, garantissant le droit fédéral à l’IVG (Interruption volontaire de grossesse) en juin dernier, les électeurs du Kansas se sont prononcés en faveur du maintien de la garantie constitutionnelle sur l’avortement, ce mardi 2 août.

Ils ont ainsi rejeté un amendement qui aurait supprimé le texte garantissant le droit à l’avortement dans la Constitution de l’État. Celui-ci aurait permis la mise en place d’une réglementation plus stricte ou à une interdiction.

Il s’agit là d’une première victoire pour les défenseurs du droit à l’avortement aux États-Unis qui se sont félicités de ce résultat, d’autant plus que le Kansas est réputé pour être conservateur.

Kansans stood up for fundamental rights today. We rejected divisive legislation that jeopardized our economic future & put women's health care access at risk. Together, we'll continue to make incredible strides to make KS the best state in the nation to live freely & do business.

— Laura Kelly (@LauraKellyKS) August 3, 2022