Islande : éruption dans une fissure volcanique près de Reykjavik

Une éruption volcanique émanant d'une fissure a commencé ce mercredi près de Reykjavik, la capitale de l’Islande. Un phénomène annoncé par les scientifiques qui avaient relevé une forte activité sismique et une concentration de magma dans la péninsule de Reykjanes.

La fissure, d'où l'on pouvait voir jaillir de la lave sur les images des médias locaux, est située à quelque 40 kilomètres de Reykjavik, près du site du Mont Fagradalsfjall, où un volcan était entré en éruption en 2021.

«L'éruption a débuté près de Fagradalsfjall. La localisation exacte est encore à confirmer», a indiqué l’Office météorologique d’Islande (IMO) sur Twitter.

Eruption has started near Fagradalsfjall. Exact location has yet to be confirmed.

— Icelandic Meteorological Office - IMO (@Vedurstofan) August 3, 2022