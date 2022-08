Taïwan accuse la Chine de violer ses eaux territoriales, la tension grimpe d’un cran

Les exercices militaires chinois annoncés en représailles à la visite à Taïwan de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, violent les eaux territoriales de l'île, ont affirmé les autorités.

La visite de Nancy Pelosi fait flamber les tensions. Alors que la présidente de la Chambre des représentants américaine a mis le pied à Taïwan pour une visite diplomatique, la Chine s’en est courroucée et a annoncé des exercices militaires dans les environs de l’île.

Face à ces manœuvres aériennes et navales, effectuées à munitions réelles longues portées selon Pékin, la ministre de la Défense de Taïwan, Sun Li-fang, a dénoncé que «certaines zones (…) empiètent sur les eaux territoriales» de l’État insulaire. Les opérations s’approcheront parfois à 20 km du littoral de Taïwan, a en effet annoncé Pékin. «Il s'agit d'un acte irrationnel visant à défier l'ordre international», a ajouté la ministre.

PRC announcing air-naval live-fire drills around Taiwan is self-evidently apparent that they seek a cross-strait resolution by force instead of peaceful means. Activities around our territory are closely monitored by #ROCMND and, will meet our appropriate responses when needed.

