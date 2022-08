Taïwan : Nancy Pelosi affirme être venue «en paix»

La présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a atterri ce mardi à Taïwan dans un contexte de haute tension diplomatique avec la Chine. Dans la nuit, elle a réaffirmé son soutien au gouvernement taïwanais et soutient être venue sur l'île «en paix».

La diplomatie internationale est suspendue à cette visite. Depuis ce mardi, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants américaine, est arrivée sur l'île de Taïwan, située à un peu moins de 200 kilomètres de la côte est chinoise.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022