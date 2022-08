Au Danemark, un parti politique géré par l’intelligence artificielle veut participer aux élections législatives

Alors que les élections législatives danoises de juin 2023 approchent à grand pas, un parti politique géré entièrement par une intelligence artificielle (IA) rêverait d’y participer.

Un pari audacieux pour mieux représenter le peuple. Les partis politiques au Danemark se préparent pour les élections législatives qui doivent avoir lieu en juin 2023. Parmi les formations qui rêveraient de siéger au Parlement danois se trouve le Parti synthétique. Ce dernier ne dispose actuellement pas de suffisamment de signatures pour participer à cet événement politique. Néanmoins, il présente une petite particularité qui devrait faire parler de lui : il est entièrement piloté par l’Intelligence artificielle (IA).

En effet, ce parti a été lancé fin mai par le collectif Computers Lars en coopération avec le hub technologique Mindfuture. Il vise à réduire le taux d’abstentionnisme qui était de 15% lors des dernières élections législatives.

Pour cela, le Parti synthétique a rassemblé l’ensemble des publications écrites des partis marginaux danois depuis 1970, et a chargé son intelligence artificielle d'en faire ressortir un programme, qui selon lui permet de se rapprocher au maximum des visions politiques d’une personne ordinaire, qui ne se retrouverait pas dans les principaux partis.

Ses propositions politiques comportent ainsi l'instauration d'un revenu de base universel très élevé, d'un montant de 100.000 couronnes par mois (environ 13.400 euros), plus du double du salaire moyen au Danemark, et l'ajout d'un 18e objectif de développement durable des Nations unies qui permettrait «aux êtres humains et aux algorithmes de coexister plus directement qu'actuellement», explique Asker Bryld Staunaes, un artiste membre du collectif Computers Lars.

Le Danemark compte actuellement 230 micropartis, dont le Parti synthétique, qui ne disposent pas encore des 20.182 signatures nécessaires pour pouvoir se présenter aux élections législatives. Le Parti synthétique en a à ce jour récolté... 4, selon le décompte officiel.

Le premier meeting électoral du Parti synthétique aura lieu à Copenhague en septembre. Une occasion pour les électeurs intéressés d’interagir avec l’intelligence artificielle.