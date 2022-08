Royaume-Uni : tout savoir sur Liz Truss, candidate à la succession de Boris Johnson

Agée de 47 ans, Liz Truss, cheffe de la diplomatie britannique, espère succéder à Boris Johnson, mais aussi à Margaret Thatcher, sa principale inspiration, et devenir la troisième femme à Downing Street.

Liz Truss a sept semaines pour convaincre les adhérents du parti conservateur de la choisir elle, plutôt que Rishi Sunak, pour remplacer Boris Johnson à la tête du parti conservateur, et donc du gouvernement britannique.

Une vaste expérience

Née le 26 juillet 1975, mariée et mère de deux filles, «Liz n'a pas peur de dire ce qu'elle pense, et croit que délivrer les gens d'une paperasserie pesante pour lancer et faire croître des entreprises est la clé de notre avenir économique», vante son site internet.

Après une dizaine d'années dans le privé (comme directrice commerciale notamment), elle est d'abord conseillère locale dans le sud-est de Londres puis devient députée en 2010, pour la circonscription de South West Norfolk (est de l'Angleterre).

En 2012, elle entre au gouvernement et enchaîne depuis les portefeuilles, d'abord secrétaire d'Etat à l'Education, puis ministre de l'Environnement de 2014 à 2016, elle est alors moquée pour un discours où elle s'indigne que le Royaume-Uni importe la plupart des pommes et fromages qu'il consomme.

Elle devient aussi la première femme ministre de la Justice, puis secrétaire en chef du Trésor.

Une carrière inspirée de Magaret Thatcher

Comme Margaret Thatcher, la «Dame de Fer», Première ministre de 1979 à 1990, Liz Truss est une experte du libre-échange et fait campagne en voulant incarner l’essence du conservatisme britannique.

Depuis près d’un an ministre des Affaires étrangères, elle est allée jusqu’à imiter Margaret Thatcher en posant en chapka sur la place rouge en février dernier, lors d’un voyage à Moscou destiné à tenter de dissuader Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine.

D’anti à pro-Brexit

Si elle est aujourd’hui une fervente défenseuse du Brexit, Liz Truss ne l’a pas toujours été. En effet, elle s’est d’abord illustrée par son attitude conciliante face à l’Union européenne dans les délicates négociations sur les dispositions post-Brexit, concernant notamment la province britannique d’Irlande du Nord.

Sa nomination au Commerce extérieur lui a permis de se familiariser avec les circuits diplomatiques et de devenir le visage des négociations commerciales du Londres d’après-Brexit.

Un changement de bord pour celle qui avait défendu le maintien dans l'UE lors du référendum de 2016, avant de changer d'avis, disant voir des opportunités économiques dans le Brexit.