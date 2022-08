Royaume-Uni : le jeune Archie, au coeur d'une bataille judiciaire sur l'arrêt des soins, est mort l'âge de 12 ans

Archie Battersbee, le jeune britannique maintenu dans le coma au Royal London Hospital depuis le mois d'avril, est décédé ce samedi après l'arrêt des soins qui le maintenaient en vie, a annoncé sa mère. Il avait 12 ans.

La fin d'un long combat pour les parents d'Archie, en état de mort cérébrale depuis le mois d'avril. Ce samedi 6 août, la mère du petit garçon a annoncé que son fils était décédé, après l'arrêt des soins que souhaitaient poursuivre ses parents. «Archie est mort à 12h15 aujourd'hui», a déclaré Hollie Dance à la télévision. Des paroles qui marquent le point final de la bataille judiciaire menée par les parents d'Archie, qui avaient épuisé tous les recours pour continuer les soins qui maintenaient leur enfant en vie.

Hollie Dance et Paul Battersbee ont dû se résoudre à laisser leur fils mourir, eux qui avaient fait appel à la justice au Royaume-Uni et devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Cette dernière avait rejeté mercredi le recours des parents, alors que la justice britannique avait autorisé à la mi-juillet l'hôpital à mettre fin aux soins. Soutenus par une organisation chrétienne, Hollie Dance et Paul Battersbee avaient évoqué le non-respect par la Grande-Bretagne d'une décision du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies, qui avait demandé au gouvernement britannique de «s'abstenir de retirer à Archie tout traitement de maintien en vie» le temps qu'il puisse étudier le dossier.

Archie retrouvé inconscient après un défi sur les réseaux sociaux

Le petit Archie n'avait jamais repris connaissance depuis qu'il avait été retrouvé inconscient chez lui, le 7 avril dernier. Selon sa mère, il aurait participé à un défi sur les réseaux sociaux consistant à retenir sa respiration jusqu'à l'évanouissement. Si ses parents avaient affirmé avoir constaté des signes de vie chez leur enfant, le corps médical jugeait son cas son espoir.

«Son organisme, ses organes et son cœur sont en train de s'éteindre», avait souligné lundi le juge Andrew McFarlane, siégant à la cour d'appel.