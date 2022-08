Etats-Unis : des centaines de touristes de la Vallée de la Mort évacués après d’intenses précipitations

Une décrue et des travaux de remise en état des routes ont permis d'évacuer mille personnes qui étaient bloquées dans la célèbre et désertique Vallée de la Mort en Californie, ce samedi 6 août 2022. Cela, après d'intenses et très rares chutes de pluie.

Ce samedi 6 août, des centaines de personnes ont été évacuées de la Vallée de la Mort en Californie après des crues exceptionnelles, ont indiqué les responsables du parc national.

«Le travail acharné des équipes de maintenance des routes a permis aux visiteurs qui ne pouvaient pas quitter la zone des hôtels de sortir en voiture du parc, escortés par la police», a annoncé un communiqué.

Le parc national de la Vallée de la Mort est connu pour être l'endroit le plus chaud du monde, mais aussi le plus sec d'Amérique du Nord, comme le précise son site internet. Il est visité par plus d'un million de touristes chaque année.

Un site très touristique tout au long de l'année

Environ 500 visiteurs et 500 salariés étaient bloqués vendredi 5 août dans le parc, en raison de précipitations sans précédent qui ont provoqué des inondations.

L'ensemble des routes desservant le parc national, situé dans l'est de la Californie, restaient fermées samedi 6 août. Des recherches aériennes étaient en cours pour «s'assurer qu'aucun véhicule n'était bloqué dans une zone reculée du parc», note le communiqué.

L'eau s'est retirée dans la majeure partie de la Vallée de la Mort, laissant derrière elle d'importants dépôts de boue ainsi que de graviers, ont ajouté les responsables du parc. Soulignant que des évaluations des dommages avaient toujours lieu.

De nombreux dégâts sont à recenser

Vendredi 5 août, les eaux ont arraché des parties de chaussée, lancé des conteneurs de poubelles contre des voitures qui sont désormais hors d'usage, et inondé des bureaux et hôtels du parc.

La vallée désertique a reçu en une seule fois, 37 millimètres de pluie pour un total moyen annuel de «moins de 50» millimètres. «En raison de la sévérité et de l'étendue de ces précipitations, cela prendra du temps de tout reconstruire et rouvrir», affirme Mike Reynolds, directeur du parc.

Avec une atmosphère qui contient plus d'humidité, le réchauffement de la planète altère le régime des précipitations. Selon les experts climat de l'ONU (Giec), même si le monde parvenait à limiter le réchauffement à +1,5°C, certaines régions devraient subir une augmentation de fréquence, d'intensité et de quantité des fortes précipitations. Le risque de ces épisodes de fortes pluies augmente avec l'élévation de la température.