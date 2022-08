Taïwan : une porte-parole de Pekin justifie l'appartenance de l'île à la Chine par le nombre de restaurants chinois présents

Une porte-parole de la diplomatie chinoise faisait l'objet lundi d'une avalanche de moqueries en ligne, pour un tweet dans lequel elle justifie l'appartenance de Taïwan à la Chine... par le nombre de restaurants chinois sur l'île.

«38 restaurants chinois à Taipei». Ce lundi, la toile s'est embrasée après la publication sur Twitter d'un message d'une diplomate chinoise. Cette dernière justifie l'appartenance de Taïwan à la Chine au nombre de restaurants chinois présents sur l'île.

«Baidu Maps (une des principales applications de plans en Chine, NDLR) montre qu'il y a à Taipei 38 restaurants (proposant de la cuisine de la province chinoise) du Shandong et 67 restaurants de nouilles (de la province) du Shanxi», a écrit dimanche Hua Chunying sur Twitter, réseau social bloqué en Chine. Ajoutant également que «les papilles ne mentent pas. #Taïwan a toujours fait partie de la Chine. L'enfant perdu depuis longtemps finira par rentrer chez lui».

Baidu Maps show that there are 38 Shandong dumpling restaurants and 67 Shanxi noodle restaurants in Taipei. Palates don't cheat. #Taiwan has always been a part of China. The long lost child will eventually return home. pic.twitter.com/p50RXund9T

— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) August 7, 2022