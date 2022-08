Elle meurt au début de son vol, sa famille doit rester 8 heures à côté du corps

Une mère de famille est morte vendredi dernier dans son sommeil durant un vol entre Hongkong et le Royaume-Uni. Son mari et ses deux enfants ont dû voyager avec le corps de la défunte jusqu’à Francfort, en Allemagne, où l’avion a atterri en urgence.

Une famille traumatisée. Le mari et les deux enfants d'Helen Rhodes ont dû accompagner son corps sans vie durant huit heures, entre Hongkong et Francfort (Allemagne). La victime est morte durant son sommeil au début du vol qui devait mener toute la famille au Royaume-Uni, et n’a pas être ramenée à la vie, a rapporté The Guardian. Le vol a finalement fait une halte en urgence en Allemagne.

Le corps de la sage-femme a été laissé à Francfort et sa famille a poursuivi le trajet en avion jusqu’au Royaume-Uni. «Bien que cela ait été extrêmement traumatisant pour la famille, ils ont tous eu le temps de dire ce qu'ils avaient besoin de lui dire», a confié au média britannique une amie d’Helen Rhodes.

Après 15 années passées à Hongkong, la famille rentrait dans son pays d’origine pour la première fois depuis la pandémie. Elle comptait s’y installer.

Le drame a créé l’émoi au Royaume-Uni et une cagnotte a été ouverte pour aider la famille à rapatrier le corps de la Britannique et payer les frais funéraires. Ce mardi après-midi, elle avait dépassé les 26.000 euros.