En mer Rouge, des lacs sous-marins hypersalés ont été découverts

Dans une étude publiée dans la revue Nature en juin dernier, des scientifiques ont découvert des lacs dans la mer Rouge. Ceux-ci sont si salés qu’aucune vie animale n’est possible.

Des lacs dans une mer, c’est possible. C’est en mer Rouge que l’on trouve le plus grand nombre de lacs de saumure en eau profonde au monde. Dans la revue Nature, des scientifiques ont établi que ces lacs étaient très salés, rendant difficile voire impossible la vie pour les animaux marins.

Ces points d’eau hypersalée sont comptés parmi les environnements les plus extrêmes de la planète. En effet, ils sont dépourvus d’oxygène et certains animaux en profitent pour chasser plus simplement. «Tout animal qui s’égare dans la saumure est immédiatement assommé ou tué», a déclaré Sam Purkis, professeur et président du département des géosciences marines de l’université de Miami.

Molécules antibactériennes et cancéreuses

Lacs hypersalés ne rime pas forcément avec absence de vie. L’étude révèle en effet que de nombreux microbes y vivent. «Des molécules aux propriétés antibactériennes et anticancéreuses ont déjà été isolées de microbes des profondeurs vivant dans des lacs de saumure», a expliqué Sam Purkis. La présence de microbes pourrait également aider les chercheurs à mieux comprendre l’origine de la vie sur Terre et comment elle a pu évoluer à partir d’environnements aussi extrêmes.

Pour l’instant les scientifiques ne connaissent que quelques douzaines de lacs sous-marins de ce type.

En mer Rouge, la concentration élevée en sel dans ces trous d’eau peut être notamment expliquée par la dissolution de poches de minéraux placées là il y a plus de 5 millions d’années.