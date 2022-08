Guerre en Ukraine : les naissances prématurées en hausse «jusque 40%», selon Unitaid

Ce mardi 9 août, l'agence de santé mondiale Unitaid alerte sur la fragilité des nouveaux-nés en Ukraine. Elle fait le lien entre le conflit avec la Russie qui se poursuit et une nette augmentation des naissances prématurées.

En Ukraine, la guerre ne permet pas aux bébés de venir au monde dans de bonnes conditions. Selon l'agence de santé mondiale Unitaid, les naissances prématurées ont augmenté dans les centres de santé du pays. Le «niveau de stress» élevé auquel les femmes enceintes sont soumises est notamment mis en cause.

En naissant avant terme, ces enfants «sont plus susceptibles de développer des complications respiratoires, neurologiques ou digestives», s'inquiète Hervé Verhoosel, le porte-parole d'Unitaid. Puisque ces différentes pathologies «nécessitent souvent un traitement par oxygène», l'agence a envoyé des appareils d'oxygénothérapie sur place.

