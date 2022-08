Guerre en Ukraine : Olga Kachura, mort de la première femme officier russe, tuée à Donetsk

Plusieurs médias internationaux ont annoncé le décès de la première femme officier de l'armée russe, le lieutenant-colonel Olga «Kursa» Kachura, tuée par un missile ukrainien à Horlivka, dans la région de Donetsk, en Ukraine.

Olga Kachura, lieutenant-colonel de l’armée russe est morte après l'explosion d’un missile lancé sur sa voiture à Horlivka, dans l’Est de l’Ukraine, dans la région de Donetsk, a rapporté le DailyMail.

Âgée de 52 ans et originaire de l'est de l'Ukraine, celle qui était surnommée «La Louve» de Vladimir Poutine est la première femme à être devenue officier de l’armée russe, et la 97e haut gradé à perdre la vie depuis le début de la guerre en Ukraine.

Donetsk lost a living legend





A loved, brave and wise woman who stood at the origins of DPR.



Commander of the Artillery Rocket Division of the Armed Forces of the DPR, Olga Kachura better known as "Korsa".





Bright and eternal memory of our heroine.



Rest in Peace pic.twitter.com/5ua0XGtHPP

— Maya (@MayaSashenka) August 3, 2022