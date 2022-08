Royaume-Uni : la dette énergétique des ménages atteint un niveau record, à 1,5 milliard d'euros

Les Britanniques ne parviennent plus à payer leurs factures d'électricité. La dette énergétique a atteint le niveau record d'1,3 milliard de livres (environ 1,5 milliard d'euros).

La flambée des prix de l'énergie pèse lourd sur les ménages britanniques. Dans un communiqué publié ce mercredi 10 août, le site comparateur Uswitch indique que les factures d'électricité impayées ont triplé sur une période d'un an au Royaume-Uni. La dette énergétique s'élève désormais à 1,3 milliard de livres sterling (environ 1,5 milliards d'euros), un record.

Sachant que les tarifs d'électricité doivent subir de nouvelles augmentations importantes à l'automne. Un relèvement du plafond des prix de l'énergie est en effet censé être annoncé le 26 août prochain par l'Ofgem, le régulateur des tarifs énergétiques britannique.

If you find you're struggling to pay your energy bills, check here what help is available to you #EnergyBills #EnergyCrisis — Uswitch (@UswitchUK) August 10, 2022

Dans son communiqué, Uswitch estime que l'indicateur devrait passer de 1.971 livres par an à 3.358 livres annuelles pour un foyer moyen en Grande-Bretagne. Les analystes du cabinet spécialisé Cornwall Insight tablent quant à eux sur plusieurs hausses successives en octobre, janvier et avril, jusqu'à hisser le plafond à 4.427 livres.

Jugeant la situation «alarmante», Justina Miltienyte, une responsable de Uswitch, appelle les compagnies d'électricité à aider les ménages qui n'arrivent plus à payer leurs factures. Elle les encourage à leur «proposer des échéanciers de paiement plus abordables» et conseille aux Britanniques en difficulté de mobiliser les différentes aides auxquelles ils peuvent avoir droit.

Certains menacent de ne pas payer

Alors que Liz Truss et Rishi Sunak se disputent la succession de Boris Johnson au poste de Premier ministre, Justina Miltienyte interpelle également le gouvernement, lui demandant d'augmenter les aides accordées aux ménages vulnérables.

De nombreux Britanniques font d'ores et déjà part de leurs difficultés à faire face au coût de l'énergie. Dans ce contexte, une campagne anonyme appelée «Don't pay» (Ne payez pas) a même été lancée pour inciter les ménages à faire pression sur les fournisseurs d'énergie en ne réglant plus les factures. Le mouvement compte actuellement près de 100.000 participants et compte mettre en place un non-paiement de masse au 1er octobre si ses revendications ne sont pas entendues.

D'après la Banque d'Angleterre, l'inflation pourrait dépasser 13% en octobre au Royaume-Uni, après avoir déjà atteint 9,4% sur un an en juin. Largement alimentée par la flambée des prix énergétiques, cette nouvelle hausse constituerait un record depuis fin 1980.