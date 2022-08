Alpes suisses : la fonte des glaciers libère en l'espace de 15 jours un avion et deux corps humains

La fonte des glaciers suisses, accélérée par le réchauffement climatique, a permis de découvrir l’épave d’un avion qui s’était écrasé pas moins de 54 ans auparavant, ainsi que quelques jours plus tard deux corps non-identifiés.

Des découvertes de plus en plus fréquentes. Avec la fonte des glaciers, en raison du réchauffement climatique, il n'est plus rare de tomber sur l'un des vestiges prisonniers dans les Alpes depuis des décennies. En l'espace d'un mois, des randonneurs sont tombés nez à nez sur deux ensembles de restes humains et l'épave d'un avion perdu il y a plus d'un demi-siècle.

Comme le rapporte The Guardian, repéré par le Courrier international, le 3 août dernier, deux alpinistes français ont fait une macabre découverte alors qu'ils escaladaient le glacier de Chessjen dans le sud du canton du Valais, a confirmé lundi un porte-parole de la police.

Il s'agirait d'ossements d’une personne très probablement morte dans les années 1970 ou 1980, en raison de sa tenue vestimentaire. Le corps a depuis été enlevé du glacier par hélicoptère.

Une semaine auparavant, un autre corps avait été mis au jour près de la station Zermatt, au glacier du Stockji, à côté de la station balnéaire de Zermatt, au nord-ouest du Cervin.

Dans les deux cas, les forces de l'ordre vont procéder à l'identification de ces deux corps, notamment par analyse ADN. En effet, la police tient à jour une liste d'environ 300 cas de personnes portées disparues depuis 1925.

Et début août, c'est un guide de montagne qui avait fait la découverte de l'épave d’un avion, un Piper Cherokee.

Following current ice downwasting an old crashed plane has been discovered this week (on tuesday) at Konkordia on #Aletsch glacier, the largest Alpine glacier.



Origin of the missing plane is still unclear.





Source https://t.co/v2RW6G0f9W pic.twitter.com/FnkbxLTm4X

— Melaine Le Roy (@subfossilguy) August 5, 2022