Hong Kong voit sa population diminuer drastiquement, en raison d'une émigration massive

Hong Kong a vu sa population se réduire ces derniers mois. Les restrictions sanitaires particulièrement strictes et la répression installée par Pékin poussent les résidents à partir.

Entre la mi-2021 et la mi-2022, 113.200 résidents de Hong Kong ont plié bagages. Un record sur une période de 12 mois depuis le premier recensement, en 1961. Cette émigration massive est notamment dûe aux mesures sanitaires mises en place par la ville pour contrer la propagation du Covid-19, qui sont parmi les plus strictes au monde.

D'après des estimations évaluant la situation démographique en millieu d'année, Hong Kong compte 7.291.600 habitants. Cela représente une baisse de 1,6% comparé au recensement réalisé à la même période l'année précédente. La population a commencé à diminuer en 2020 et, selon les chiffres du gouvernement, aucun indicateur ne laisse pour l'heure présager d'une inversion de la tendance.

Selon un porte-parole du gouvernement local, cette situation s'explique en partie par les restrictions mises en place aux frontières pour lutter contre la pandémie. Elles ont «interrompu l'afflux de population», a-t-il assuré.

Depuis plus de deux ans, Hong kong, autrefois carrefour asiatique du transport et de la logistique, est en effet coupé du monde. Sa politique sanitaire, aligné avec la stratégie «zéro-Covid» de la Chine, est des plus draconiennes. Au plus fort de l'épidémie cette année, il n'était pas rare de voir plus de 2.000 résidents quitter le territoire chaque jour. Les arrivées, elles, n'ont cessé de se réduire.

Fuir la répression de Pékin

La pandémie n'est toutefois pas la seule cause de cet exode. Il s'explique aussi par une tendance plus générale qui pousse les Hongkongais à s'installer à l'étranger pour fuir la répression de la dissidence installée par Pékin suite aux manifestations pro-démocratie de 2019.

Les autorités, elles, estiment que la diminution de la population est dûe au faible taux de natalité de la ville. Elles soulignent le fait qu'Hong Kong associe une population vieillissante à l'un des taux de fécondité les plus bas de toute l'Asie. En 2021, ce centre financier a enregistré 26.500 décès de plus que de naissances.

Globalement, le gouvernement minimise ces départs massifs, affirmant que beaucoup parmi ceux qui sont partis reviendront, ou seront remplacés par des résidents venus de Chine continentale. Autrefois, cette immigration venue du continent était l'un des principaux moteurs démographiques à Hong Kong. Les chiffres récents sont toutefois restés faibles, à cause de la fermeture des frontières.