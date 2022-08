Mali : l’Allemagne suspend ses opérations militaires après un nouveau refus de survol

Après un nouveau refus de survol par les autorités maliennes, le ministère allemand de la Défense a annoncé ce vendredi, suspendre la majeure partie de ses opérations militaires au Mali, et ce «jusqu’à nouvel ordre».

L’Allemagne a décidé de suspendre «jusqu’à nouvel ordre ses opérations de reconnaissance et ses vols de transports», dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), a fait savoir ce 12 août le ministère allemand de la Défense. Et pour cause, «le gouvernement malien a encore une fois refusé d’autoriser un vol prévu aujourd’hui», a expliqué le porte-parole. Le vol devait assurer «une rotation de personnel», a-t-il ajouté.

Ainsi, en suspendant la majeure partie de ses opérations militaires au Mali, le porte-parole du ministère allemand de la Défense a indiqué que «la sécurité sur place n’est plus assurée», puisque le nouveau personnel devait en partie «remplacer les forces françaises» qui se sont récemment retirées des terres maliennes.

Pour rappel, les rapports entre la junte au pouvoir à Bamako et Paris, se sont détériorés au cours des derniers mois, en raison notamment de la présence au Mali de la milice russe, Wagner, poussant les troupes françaises à se retirer.

Par ailleurs, «les forces restantes doivent être dédiées à la sécurisation et ne pourront plus assurer leurs missions habituelles», a également précisé le porte-parole allemand.

Après avoir essuyé ce nouveau refus de survol, l’Allemagne n’a pas caché sa surprise, et a jugé «les actes de Camara de parler une autre langue que ses mots». En effet, lors d’un entretien téléphonique entre le ministre malien de la Défense, Sadio Camara, et son homologue allemande, Christine Lambrecht, ce premier avait pourtant émis des promesses contraires à «ce refus».