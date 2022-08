Ohio : un homme armé tué après avoir tenté de pénétrer dans les locaux du FBI

Quelques jours la perquisition du domicile de Donald Trump par le FBI, un homme armé a tenté de pénétrer dans leurs bureaux à Cincinnati (Ohio, Etats-Unis) ce jeudi 11 août. Il a été tué par les forces de l'ordre.

Une menace rapidement prise au sérieux. Un homme armé de 42 ans a tenté d'entrer par effraction dans les locaux du FBI à Cincinnati, en Ohio, le 11 août dans la matinée. Selon un média local, il portait un gilet pare-balles et a brandi une arme semi-automatique de type AR-15.

«L'alarme s'est déclenchée et des agents armés du FBI sont arrivés, le suspect s'est enfui» en voiture, a précisé la police fédérale américaine dans un communiqué.

Les forces de l'ordre se sont lancées à sa poursuite. «Une fois que le véhicule du suspect s'est arrêté, il y a eu un échange de coups de feu entre lui et les policiers», a indiqué un porte-parole de la police.

L'homme s'est réfugié dans un champ de maïs, où il a été encerclé par les agents qui ont tenté, sans succès, de négocier avec lui pour qu'il se rende aux autorités. Il a alors brandi son arme à feu en direction des policiers, qui ont tiré. Son décès a été prononcé sur place.

Les faits se sont produits alors qu'une spectaculaire perquisition du domicile de Donald Trump par le FBI, ce 8 août, a provoqué la colère des milieux d'extrême droite. NBC a d'ailleurs rapporté que le suspect pouvait être vu sur des photos de l'invasion du Capitole le 6 janvier 2021 par les partisans de Trump.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, avait annoncé le 10 août que ses équipes avaient reçu des menaces après la perquisition, les qualifiant de «déplorables et dangereuses». Pour l'instant, on ne connaît pas les motifs des fouilles chez l'ancien président américain. Deux affaires pourraient être en cause : la disparition de certains documents de la Maison Blanche lors du départ de Donald Trump, et l'assaut contre le Capitole.