La basketteuse américaine Brittney Griner bientôt libérée ? Moscou confirme des négociations autour d’un échange de prisonniers

Ce samedi, un diplomate russe a confirmé que Moscou et Washington discutaient d’un possible échange de prisonniers. Celui-ci concernerait notamment un trafiquant d’armes russe détenu aux États-Unis et la basketteuse américaine, Brittney Griner, récemment condamnée à neuf ans de prison pour trafic de cannabis.

Brittney Griner bientôt de retour aux États-Unis ? C’est une question dont la réponse semble se profiler. Comme l’a affirmé un diplomate russe, ce samedi 13 août, Moscou et Washington discutent d’un possible échange de prisonniers. Selon les médias américains, il s’agirait d’échanger le trafiquant d’armes russe Viktor Bout et la basketteuse américaine détenue en Russie, Brittney Griner.

La basketteuse américaine avait été arrêtée en février dernier à Moscou, alors qu’elle se trouvait en possession d’une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis. Elle a par la suite été condamnée à neuf ans de prison ferme par la Russie, après son procès ayant eu lieu au début du mois.

Les États-Unis ont à plusieurs reprises fait des «offres conséquentes afin d’obtenir la libération de deux Américains détenus en Russie», la basketteuse Brittney Griner ainsi que l’ancien soldat américain, Paul Whelan.

un Sujet très sensible

Mais c’est après la condamnation de la sportive début août, que les discussions se sont accélérées. «Les discussions sur le sujet très sensible d’un échange de prisonniers se déroulent via des canaux choisis par nos présidents», a fait savoir le directeur du département Amérique du Nord au ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Dartchiev.

Il a également avancé que la «Russie cherche effectivement à obtenir la libération de Viktor Bout depuis longtemps», toutefois il a précisé que «la diplomatie silencieuse continue et devrait porter ses fruits si, bien sûr, Washington se garde de tomber dans la propagande».