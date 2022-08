Australie: un homme interpellé après des coups de feu à l'aéroport de Canberra

Un homme a été arrêté dimanche, suspecté d'être l'auteur de coups de feu dans le principal terminal de l'aéroport de Canberra qui a été évacué, a annoncé la police australienne.

Ce dimanche, l'aéroport de Canberra a été évacué et les avions ont été cloués au sol après qu'un homme armé ait tiré près de la zone de contrôle de sécurité du terminal. Selon les autorités, un homme a été placé en garde à vue.

«Le terminal de l'aéroport de Canberra a été évacué par précaution et la situation à l'aéroport est sous contrôle», a déclaré la police dans un communiqué, sans faire état de blessés.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un policier immobilisant un homme au sol à l'intérieur du terminal tandis que les alarmes retentissaient dans le principal aéroport de la capitale.

AIRPORT SHOOTING: One arrest has been made and Canberra Airport has been evacuated after an alleged shooting.





Witnesses say they heard between eight to 10 shots before more than a dozen police cars responded to the scene.





LATEST UPDATES:

— 9News Australia (@9NewsAUS) August 14, 2022