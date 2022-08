Egypte : 41 morts dans l'incendie d'une église au Caire

Au moins 41 personnes ont été tuées dans un incendie de l’église Abu Sifine, du quartier populaire d’Imbaba dans le gouvernorat de Gizeh, au Caire. Le ministère de la Santé égyptien indique avoir recensé 55 blessés.

Un incendie s’est déclenché ce dimanche matin au beau milieu d’une messe dans une église du quartier populaire d’Imbaba, dans le gouvernorat de Gizeh au Caire, faisant au moins 41 morts et 55 blessés, a indiqué le ministère égyptien de la Santé, qui dit «encore déterminer le nombre de morts».

Cet incendie de l'église Abou Sifine, nommée d'après le saint Mercure de Césarée, révéré par les Coptes, plus grande communauté chrétienne du Moyen-Orient avec 10 à 15 des 103 millions d'Egyptiens, s’est déclaré à la suite d’une panne électrique, qui a entraîné l’émission d’une grande quantité de fumée, selon un communiqué du ministère de l’Intérieur égyptien.

«L’examen médico-légal a révélé que l’incendie s’est déclaré à la suite d’un défaut de climatisation au deuxième étage de l’église, qui comprend un certain nombre de salles de classe, à la suite d’une panne électrique, qui a entraîné l’émission d’une quantité dense de fumée, qui était la principale cause de blessure et de décès», a écrit le ministère sur Facebook.

Abdel Fattah al-Sissi présente ses condoléances

«Je suis de près l'évolution de l'accident tragique de l'église dans le gouvernorat de Gizeh, et j'ai ordonné à toutes les agences et institutions étatiques concernées de prendre toutes les mesures nécessaires, et de faire immédiatement face à cet accident et à ses effets», a réagi le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi sur Twitter.

«Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes innocentes qui se sont déplacées au côté de leur Seigneur dans l'une des maisons où il est vénéré», a-t-il ajouté.

En mars 2021, au moins 20 personnes avaient péri dans l'incendie d'une usine textile dans la banlieue est du Caire.