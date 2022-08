Etats-Unis : l'auteur britannique Salman Rushdie ne serait plus sous assistance respiratoire, selon son agent

L'écrivain Salman Rushdie, menacé de mort depuis la fin des années 1980, a été poignardé ce vendredi 12 août, dans l'Etat de New York. Si son état de santé est encore inquiétant, ce dernier ne serait toutefois plus sous assistance respiratoire et désormais capable de parler, selon son agent.

L'auteur britannique Salman Rushdie devait donner une conférence, ce vendredi à l'Institut Chautauqua, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), lorsque, vers 11h (15h GMT), un «suspect s'est précipité sur la scène (d'un amphithéâtre)» et l'a attaqué, lui et «un intervieweur», explique la police de l'Etat de New York dans un communiqué.

«Les nouvelles ne sont pas bonnes», a déclaré quelques heures après l'attaque l'agent de l'écrivain britannique, Andrew Wylie. «Salman va probablement perdre un oeil; les nerfs de son bras ont été sectionnés et il a été poignardé au niveau du foie», a-t-il détaillé tout en précisant que l'écrivain avait été placé sous respirateur artificiel. Samedi, le même homme a tenu des propos plus rassurant concernant Salman Rushdie, assurant qu'il n'était plus placé sous assistance respiratoire et qu'il pouvait désormais parler.

@SalmanRushdie off ventilator and talking! Continued prayers from all @chq — Michael Hill, Ed.D. (@MichaelHillCHQ) August 14, 2022

Une brève vidéo des faits a été publiée sur Twitter par des témoins présents dans l'amphithéâtre. On peut voir plusieurs personnes accourir sur l'estrade afin de porter secours à quelqu'un que l'on aperçoit, allongé sur le sol. La salle a alors été évacuée.

Author #SalmanRushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western #NewYork.



A man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. pic.twitter.com/970Etpl3fL — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) August 12, 2022

Son agresseur a été immédiatement arrêté et placé en détention.

Lors d'un point presse, la gouverneure démocrate Kathy Hochul a seulement indiqué que l'auteur britannique était «vivant». Elle a salué «quelqu'un qui a passé des décennies à dire la vérité aux puissants (...) qui s'est exposé sans crainte en dépit des menaces qui l'ont poursuivi toute sa vie d'adulte».

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a lui aussi réagi. Faisant allusion à la liberté d'expression, il s'est dit «attéré que Sir Salman Rushdie ait été poignardé alors qu'il exerçait un droit que nous ne devrions jamais cesser de défendre»

Contraint de vivre dans la clandestinité

Né à Bombay (Inde), en 1947, Salman Rushdie est notamment connu pour son livre, «Les versets sataniques», interdit en Iran depuis 1988 car considéré comme blasphématoire. Sa publication a fait de l'auteur la cible d'une fatwa de l'ayatollah iranien Rouhollah Khomeiny, qui a demandé son assassinat en 1989.

Après cela, le Britannique a été contraint de vivre dans la clandestinité et sous protection policière durant plusieurs années. A partir de 1993, Salman Rushdie s'est toutefois dit fatigué d'être «un homme invisible» et a multiplié les voyages et les apparitions publiques, tout en restant sous la surveillance du gouvernement britannique.

Aujourd'hui installé aux Etats-Unis, l'auteur avait repris, jusqu'à l'attaque d'aujourd'hui, une vie à peu près normale. La fatwa qui le vise n'a toutefois pas été levée et plusieurs traducteurs des «Versets sataniques» ont d'ailleurs été blessés par des attaques, voire tués.