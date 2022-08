Etats-Unis : l'auteur britannique Salman Rushdie «sur la voie du rétablissement», selon son agent

L'écrivain Salman Rushdie, menacé de mort depuis la fin des années 1980, a été poignardé ce vendredi 12 août, dans l'État de New York. Il serait désormais sur «la voie du rétablissement», a affirmé dimanche son agent Andrew Wylie.

D’abord inquiétant, l’état de santé de Salman Rushdie susciterait plus d’optimisme d’après son agent, Andrew Wylie. Vendredi, l’auteur britannique a été poignardé une dizaine de fois par un jeune Américain d'origine libanaise, en marge d'une conférence dans le nord des Etats-Unis.

Il n'est plus sous assistance respiratoire et «la voie du rétablissement a commencé», a indiqué Andrew Wylie dans un communiqué transmis notamment au Washington Post.

«Les blessures sont graves, mais son état évolue dans la bonne direction», a ajouté l'agent de l'auteur des «Versets sataniques» poignardé vendredi au centre culturel de Chautauqua (État de New York) au cou et à l'abdomen.

Une brève vidéo des faits a été publiée sur Twitter par des témoins présents dans l'amphithéâtre. On peut voir plusieurs personnes accourir sur l'estrade afin de porter secours à quelqu'un que l'on aperçoit, allongé sur le sol. La salle a alors été évacuée.

Author #SalmanRushdie has been attacked as he was about to give a lecture in western #NewYork.



A man storm the stage at the Chautauqua Institution and begin punching or stabbing Rushdie as he was being introduced. pic.twitter.com/970Etpl3fL

