États-Unis : une voiture fonce dans une foule rassemblée pour une collecte de fonds pour les victimes d’un incendie, 1 mort et 17 blessés

Un homme au volant a foncé dans la foule lors d’une collecte de fonds en faveur des victimes d’un incendie d’une maison dans l’État américain de Pennsylvanie ce samedi 13 août faisant un mort et 17 blessés. En tentant de prendre la fuite, le suspect a également tué une femme dans un comté voisin. Il a été interpellé et placé en détention.

Un drame. Ce samedi 13 août, une personne a été tuée et 17 autres blessées, dans l’État américain de Pennsylvanie, lorsqu'un véhicule a percuté une foule rassemblée dans un bar situé dans le comté de Columbia pour une collecte de fonds en faveur des victimes de l'incendie d'une maison qui a fait 10 morts au début du mois, ont indiqué les autorités, comme le relate l'Associated Press.

Les blessés ont été rapidement pris en charge et le Geisinger Medical Center, centre de soin de la Pennsylvanie, a déclaré avoir traité 15 patients dont au moins quatre qui étaient dans un état critique.

#BREAKING: Car plowed into crowds of people with multiple victims injured



#Berwick | #Pennsylvania





Right now One person dead with At least 13 others including 5 children seriously injured after a car plows into a crowd the suspect is currently in custody by police pic.twitter.com/l8Y9VbD3MV

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) August 14, 2022