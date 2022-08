Arménie : une explosion fait au moins 5 morts à Erevan

Une explosion, dont l’origine est encore indéterminée, a fait ce dimanche au moins cinq morts à Erevan, la capitale arménienne.

Un drame dont la cause n’est pas encore connue. Dimanche 14 août, une explosion a fait au moins cinq morts et plus de soixante blessés, dans le marché de Surmalu à Erevan, la capitale de l'Arménie.

Ce lundi, le ministère des Situations d'urgence a annoncé que dix-neuf personnes étaient considérées comme portées disparues dans cette zone.

Sur plusieurs vidéos amateurs, on constate une épaisse colonne de fumée et des passant qui tentent de fuir la place en courant.

L’explosion a d’ailleurs causé l’effondrement d’un bâtiment.

Erevan endeuillée suite à une terrible explosion au marché de Surmalu, faisant 2 morts et plus d’une cinquantaine de blessés, les secouristes continuent leurs recherches .



J’adresse toutes mes condoléances aux familles #Armenie #Erevan pic.twitter.com/cp7rAq4DYH — Djorkaeff Denis (@djorkaeffdenis) August 14, 2022

Près de 200 pompiers ont été mobilisés sur place a précisé le ministère des Situations d'urgence.

Plusieurs médias locaux ont repris des témoignages indiquant que l'explosion aurait eu lieu dans un dépôt de feu d'artifice, ce qui pourrait expliquer en partie les nombreuses détonations entendues suite à la première déflagration.

Une cause qui n'a cependant pas encore été confirmée.