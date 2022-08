Mexique : les mineurs piégés doivent faire face à une brusque montée des eaux

Coincés dans une mine depuis onze jours, dix travailleurs mexicains essayent de survivre en attendant de pouvoir sortir. Une survie compliquée par la brusque montée des eaux dans la mine.

L’inquiétude règne au Mexique. Dix mineurs sont pris au piège depuis plus d’une semaine. Une centaine de personnes essayent tant bien que mal de les sauver et de les sortir de là.

Le 3 août, dix travailleurs effectuaient des travaux d’excavation dans une mine lorsqu’ils se sont retrouvés piégés dans une mine après avoir percé une nappe phréatique qui a causé l’effondrement et l’inondation de trois puits de charbon.

Depuis, le Mexique se démène pour sauver ces dix mineurs. Un sauvetage de plus en plus compliqué à cause d’une brusque augmentation du niveau de l’eau dans certains puits.

Vendredi 12 août, le niveau de l’eau n’était que de 70 centimètres dans le puit numéro 2. Mais depuis le dimanche 14 août, le niveau a atteint 12,92 mètres. Ce qui complique l’accès des sauveteurs.

Pas question de baisser les bras

Face à ces complications et à la détresse des familles des mineurs, les secours se sont montrés rassurants. Dans un communiqué, la coordinatrice nationale des secours et responsable de l’opération Laura Velazquez a affirmé que «les mineurs piégés ne seront pas abandonnés».

Les familles peuvent aussi compter sur le soutien du président du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador. Ce dernier s’était rendu sur place, à Agujita dans l’Etat du Coahuila, et s’était exprimé : «Nous devons continuer de travailler pour sauver les mineurs. Nous devons continuer de faire ce que nous sommes en train de faire et plus encore».