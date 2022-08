R. Kelly : un deuxième procès pour crimes sexuels s'ouvre aujourd'hui

Condamné fin juin à 30 ans de prison, R. Kelly fait de nouveau face à la justice américaine. Ce lundi à Chicago (Etats-Unis), débute la sélection du jury au procès pour agressions sexuelles du chanteur.

La star américaine déchue du R&B, R. Kelly, condamnée à 30 ans de prison pour avoir piloté pendant trois décennies un «système» d'exploitation sexuelle de jeunes, dont des adolescentes, est jugée devant la Cour de Justice de Chicago (Etats-Unis).

Le chanteur de 55 ans est cette fois jugé pour «production de pornographie juvénile», «entrave à la justice» et «incitation de mineurs à des actes sexuels», a rapporté le New York Times.

Comme le rappelle le média américain, Robert Sylvester Kelly avait déjà été jugé en 2008 dans l’Illinois. Au terme d’un procès très médiatisée, la vedette avait été acquittée d’une douzaine de chefs d’accusation de pédopornographie.

Mutique lors de son dernier procès

Jugé coupable en septembre dernier, R. Kelly a été condamné à 30 ans de prison en juin. Cette lourde peine avait été prononcée par le tribunal fédéral de Brooklyn, lors d’un procès dans lequel a été levé le voile sur les crimes sexuels au sein de la communauté noire aux Etats-Unis.

L'artiste, mondialement connu pour son tube «I Believe I Can Fly» et ses 75 millions de disques vendus, n'avait pas dit un mot à l'énoncé du verdict. Il était resté mutique également lors des six semaines de procès en août et septembre derniers.

Après l’Illinois, le chanteur doit également répondre d’accusations d’abus sexuels aggravés dans d’autres Etats américains.