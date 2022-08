Mali : un groupe jihadiste revendique l'assassinat de quatre paramilitaires de Wagner

Alors que le Mali a décidé de miser sur la Russie plutôt que sur la France pour lutter contre les jihadistes, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) a revendiqué le meurtre de quatre paramilitaires du groupe de sécurité privé russe Wagner.

L’information provient d’un communiqué authentifié par l’ONG américaine SITE, spécialisée dans le suivi des groupes radicaux. Le groupe terroriste GSIM affilié à Al-Qaïda a ainsi affirmé avoir tué quatre paramilitaires du groupe Wagner dans une embuscade dans le centre du Mali.

D’après le communiqué, «un groupe de mercenaires de Wagner est sorti en motos dans la région de Bandiagara, partant du village de Djallo et se dirigeant vers les montagnes», le 13 août dernier. «Les soldats d’Allah les guettaient (…) et ont pu tuer quatre d’entre eux et le reste s’est enfui», poursuit l’organe de propagande du groupe jihadiste.

Confirmée par deux élus locaux et par une source hospitalière, un haut responsable de l’armée malienne se refusait quant à lui de confirmer ou d’infirmer la nouvelle.

Une forte présence Russe

Dans un contexte sécuritaire très dégradé, la junte s'est détournée de la France et de ses partenaires, préférant s'en remettre à la Russie pour tenter d'endiguer la propagation jihadiste qui a gagné une grande partie du pays ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisins.

Par ailleurs, alors que la France et les Etats-Unis ont dénoncé la présence de «mercenaires» de Wagner, Bamako a démenti. Le pays a reconnu faire massivement appel à ce qu’il présente comme des «instructeurs» venus de Russie pour soutenir son armée. La Russie, elle, avait admis en mai une présence de Wagner au Mali «sur une base commerciale», mais sans lien avec Moscou.

Le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans dont l'influence sur le terrain ne cesse de s'étendre, comprend une myriade de groupes jihadistes et opère principalement au Mali et au Burkina Faso.