Algérie : au moins 26 morts et plusieurs dizaines de blessés dans de violents incendies

Ce mercredi 17 août, un dernier bilan des autorités algériennes faisait état d'au moins 26 morts et plusieurs dizaines de blessés dans des incendies touchant le nord du pays.

Un bilan tragique. Depuis le début du mois d'août, l'Algérie est en proie à de violents incendies qui touchent le nord du pays. À l'heure actuelle, 14 départements sont touchés, pour un bilan chiffré d'au moins 26 morts et plusieurs dizaines de blessés.

«Vingt-six personnes sont mortes: deux à Sétif (est) et 24 à El Tarf (est)», a déclaré Kamel Beldjoud, ministre algérien de l'Intérieur, dans une allocution au journal télévisé.

De nombreuses personnes ont été victimes de sévères brûlures et souffrent de difficultés respiratoires à cause de la fumée. Aucun chiffre plus précis n'a pu être établi pour les blessés.

350 familles ont abandonné leurs maisons

La protection civile a été contrainte de fermer plusieurs routes en raison des incendies. «Trente-neuf incendies dans 14 wilayas (préfectures) sont en cours», détaille-t-elle en précisant que la wilaya d'El Tarf, situé à la frontière tunisienne, concentre le plus grand nombre d'incendies avec 16 feux encore non maîtrisés.

Plusieurs incendie se sont déclaré en Algérie, la forêt attenante à l'hôpital Youssef Yalawy dans la commune d'Ain Azal (Sétif)



Un autre incendie à Ain al-Sabt (Sétif), a fait deux morts et deux blessés. pic.twitter.com/CExUegiq1f — Ifriqiya (@tunisialphanews) August 17, 2022

Sur les réseaux sociaux, des images impressionanntes montent un brasier incontrôlable en raison des forts vents qui touchent la région.

Selon plusieurs médias locaux, 350 familles ont dû abandonner leurs maisons. Des hélicoptères bombardiers d'eau ont fait des passages dans trois préfectures pour tenter d'endiguer ces violents incendies.

Selon un décompte officiel, 106 incendies se sont déclenchés depuis le début du mois d'août en Algérie. 800 hectares de forêt et 1.800 hectares de taillis ont été réduits en cendres. «Certains de ces incendies sont provoqués», a affirmé le ministre Kamel Beldjoud.

L'Algérie se remet à peine de son dévastateur été 2021. En effet, 90 personnes avaient perdu la vie dans des feux de forêt dans le nord du pays, où 100.000 hectares de taillis avaient été ravagés par les flammes.