Arabie saoudite : une femme condamnée à 34 ans de prison pour avoir partagé des tweets de militants pro-démocratie

Retournée en Arabie saoudite pour des vacances, une étudiante de l’université de Leeds (Angleterre) a été condamnée à trente-quatre ans de prison pour avoir partagé sur son compte Twitter des «posts» de militants pro-démocratie.

La répression des militants pro-démocratie s’intensifie en Arabie saoudite. Ce lundi, Salma al-Shehab, étudiante de 34 ans à Leeds, en Angleterre, a été condamnée lors de son retour dans son pays pour des vacances.

En effet, cette mère de deux enfants a écopé de trente-quatre années de prison, ainsi qu’une interdiction de voyager de la même durée.

Dans un premier temps, cette dernière avait été condamnée à trois ans de prison pour le «crime» d’avoir utilisé un site, le réseau social Twitter en l’occurrence, pour «provoquer des troubles publics et déstabiliser la sécurité civile et nationale».

Cependant, la cour d’appel a décidé d’alourdir sa peine à la demande d’un procureur, qui avait demandé au tribunal d’examiner d’autres crimes présumés.

Saudi woman given 34-year prison sentence for using Twitter https://t.co/65uYxLd6EF

— The Guardian (@guardian) August 16, 2022