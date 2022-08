Accusé de fraude fiscale, l'ex-directeur financier de la Trump Organization plaide coupable

Allen Weisselberg, ex-directeur financier de la Trump Organization, a plaidé coupable jeudi de fraude et évasion fiscale. Il devra témoigner lors du procès contre l'entreprise.

Un proche de Donald Trump dans la tourmente. Allen Weisselberg, ex-directeur financier de la Trump Organization, a plaidé coupable de 15 chefs d'accusation de fraude et d'évasion fiscale portant sur 1,76 million de dollars de revenus non déclarés entre 2005 et 2021.

Cet homme discret de 75 ans, qui travaille pour les Trump depuis 1973, est accusé par la justice d'avoir profité d'avantages en nature, notamment un appartement dans un quartier huppé de Manhattan, la location de deux Mercedes pour lui et sa femme, et d'avoir reçu de l'argent liquide pour ses vacances, dissimulant le tout au fisc.

Allen Weisselberg avait dans un premier temps plaidé non-coupable en juillet 2021 des faits qui lui étaient reprochés et risquait jusqu'à 15 ans de prison. Selon l'accord conclu, il n'encourt désormais que cinq mois de prison et devra s'acquitter de près de 2 millions de dollars d'impôts, avec les pénalités et les intérêts.

son témoignage «précieux» attendu

«Aujourd'hui, Allen Weisselberg a admis devant le tribunal s'être servi de son poste à la Trump Organization pour escroquer les contribuables et s'enrichir personnellement», a commenté le procureur de Manhattan Alvin Bragg, cité dans un communiqué.

«L'accord trouvé avec la justice lie directement la Trump Organization à un large éventail d'activités criminelles et requiert que M. Weisselberg fournisse un témoignage précieux lors du procès à venir contre l'entreprise», a-t-il ajouté.

Le procès pénal contre la Trump Organization, l'entreprise ayant, elle, plaidé non-coupable, doit s'ouvrir le 24 octobre. Allen Weisselberg a jusqu'ici toujours refusé de témoigner contre Donald Trump personnellement.

une autre enquête au civil

Une autre enquête, cette fois au civil, mais portant sur les mêmes soupçons de fraudes financières et fiscales dans la Trump Organization, est menée par la procureure générale de l'État de New York, Letitia James.

C'est dans ce cadre que Donald Trump a dû témoigner sous serment la semaine dernière, refusant toutefois de répondre aux questions en vertu du 5e amendement de la Constitution américaine, qui permet à tout justiciable de ne pas témoigner contre soi-même.

Sous pression, l'ancien président est inquiété dans un autre dossier par le FBI, qui a effectué le 8 août dernier une perquisition à son domicile de Floride. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir violé une loi américaine sur l'espionnage qui encadre très strictement la détention de documents confidentiels liés à la sécurité nationale.

Une commission parlementaire cherche parallèlement à faire la lumière sur le rôle que le milliardaire a joué dans l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021.