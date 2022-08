Brésil : altercation entre le président Jair Bolsonaro et un Youtuber qui l'insulte et filme la scène

En pleine campagne à sa réélection, le président brésilien Jair Bolsonaro a été interpellé par un Youtuber qui a filmé la scène. Ce dernier a également insulté le chef de l'État, qui a tenté de prendre son téléphone avant de discuter avec lui.

Un accrochage en pleine campagne présidentielle. Ce jeudi, Jair Bolsonaro, le président du Brésil, a eu une altercation avec un jeune Youtuber qui l'a interpellé et insulté, tout en filmant la scène. Après avoir tenté de lui soutirer son téléphone, le chef de l'État a engagé la conversation avec lui.

Bolsonaro é chamado de “Tchutchuca do Centrão” por apoiador do cercadinho. O presidente disse que queria falar com ele e partiu pra cima pra tomar o celular. pic.twitter.com/PXdM4ezBpJ

— Flávio Costa (@flaviocostaf) August 18, 2022