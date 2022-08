Portugal : le plongeur français porté disparu aux Açores est un jeune espoir du surf

Le plongeur français de 16 ans porté disparu depuis lundi au large de Faial, dans l'archipel des Açores (Portugal), est un jeune espoir du surf originaire de l'île de Ré.

Le jeune Français de 16 ans porté disparu depuis lundi, alors qu'il plongeait en apnée proche des côtes de l'archipel portugais des Açores, n'a toujours pas été retrouvé. Ce mercredi, la fédération française de surf a fait savoir qu'il s'agit de Jules Prou, jeune espoir de la discipline, originaire de l'île de Ré.

«Nous adressons toutes nos condoléances à ses parents Charlotte et Benjamin, à son frère Valentin et à leur famille, a déclaré la fédération dans un communiqué. Nous sommes avec eux dans cette épreuve et leur apportons tout notre soutien. Nos pensées vont aussi à tous les membres, dirigeants et jeunes surfeurs du Pôle Espoir Bretagne, de l’ESB surf club et du Surf Club Rétais où Jules avait commencé le surf.»

L'alerte sur la disparition du jeune plongeur, que les investigateurs estimaient être à environ 18 kilomètres à l'Ouest de l'île de Faial, avait été donnée «par un représentant d'une société de tourisme spécialisée dans les activités maritimes», d'après les autorités portugaises.

Des moyens ont été mis à disposition pour tenter de retrouver le jeune homme. Ainsi, plusieurs navires et un avion de l'armée de l'air ont accompagné les secouristes jusqu'à la fin de la journée de lundi, avant que les recherches ne soient interrompues.