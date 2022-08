Raphaël Enthoven : «Que les religieux soient lâches, c’est une chose. Que les politiques le soient, c’est gravissime»

Invité ce jeudi 18 août dans La Matinale, Raphaël Enthoven, philosophe, est revenu sur la tentative d'assassinat de l'écrivain Salman Rushdie et notamment les réactions qui ont suivi.

Le philosophe, Raphaël Enthoven, était l'invité de La Matinale ce jeudi sur CNEWS.

Interrogé sur les réactions des personnalités suite à l'attaque au couteau survenue à l'encontre de l'auteur très controversé, Saman Rushdie, il a déclaré : «Que les religieux soient lâches, c’est une chose. Que les politiques le soient, c’est gravissime».

Le philosophe et essayiste s'est dit gêné par la position «démissionnaire» d'une partie de la classe politique, de «cette façon de parler d'un ouvrage "controversé", (les Versets sataniques, roman pour lequel Salman Rushdie a reçu une fatwa de l'ayatollah Khomeini en 1989 ndlr) sans l'avoir lu. C'est un chef d'œuvre les Versets sataniques. Cette façon de dire, "il ne l'a peut-être pas volé"».

Raphaël Enthoven dénonce qu'encore aujourd'hui, «il y a des gens qui disent "on ne va pas jeter de l'huile sur le feu", cette expression est monstrueuse. Elle oublie que le problème c'est le feu, pas l'huile. Et c'est cela qui me terrifie», regrette l'agrégé de philosophie.