Mort de Daria Douguine : Vladimir Poutine dénonce un «crime ignoble»

Vladimir Poutine a dénoncé ce lundi un «crime ignoble» après la mort de Daria Douguine, la fille d’un idéologue soutenant l’offensive en Ukraine.

Vladimir Poutine ne cache pas sa colère. Dans un message de condoléances publié ce lundi, le président russe a dénoncé un «crime ignoble et cruel» après la mort de Daria Douguine, fille d’un idéologue soutenant l’offensive en Ukraine, dans l’explosion de sa voiture près de Moscou.

Pour rappel, Daria Douguine a été tuée samedi soir dans l’explosion du véhicule qu’elle conduisait sur une route près du village de Bolchiïe Viaziomy.

Journaliste et politologue née en 1992, elle était la fille d'Alexandre Douguine, un idéologue et écrivain ultranationaliste promouvant une doctrine expansionniste et farouche partisan de l'offensive russe en Ukraine.

Les services spéciaux ukrainiens accusés

Dans un communiqué, le Service fédéral de sécurité russe (FSB), cité par les agences russes, assure que «le meurtre a été préparé et commis par les services spéciaux ukrainiens».

Selon la même source, la voiture conduite par Daria Douguine a été piégée par une femme de nationalité ukrainienne née en 1979, identifiée par le FSB comme Natalia Vovk, arrivée en Russie en juillet avec sa fille mineure, née en 2010.

Toujours selon le FSB, cette personne avait notamment loué un appartement dans l'immeuble où vivait Douguine et elle s'était rendue samedi à un festival culturel conservateur où la journaliste était elle aussi présente.

D'après le FSB, cette femme ukrainienne, s'est ensuite enfuie en Estonie avec sa fille.

De son côté, l’Ukraine a démenti toute implication.

Un choc en Russie

La mort de Daria Douguine a suscité un choc en Russie, réveillant le douloureux souvenir des multiples assassinats qui ont ensanglanté la période instable ayant suivi la chute de l'Union soviétique en 1991.

Elle met aussi à mal les efforts des autorités et des médias tenus par le pouvoir qui s'efforcent de convaincre que l'offensive en Ukraine n'a aucune conséquence négative pour la population russe.