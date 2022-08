Guerre en Ukraine : un touriste russe en maillot de bain révèle la position de défenses militaires de Moscou en Crimée

Le ministère ukrainien de la Défense a partagé ce lundi le cliché d'un touriste russe, qui, aurait révélé des positions de véhicules de la défense aérienne de Moscou, situés en Crimée. L'homme posait fièrement, en maillot de bain, devant des appareils militaires.

Une photo qui n'a pas manqué de faire «sourire» Kiev. Un touriste russe, qui profitait de ses vacances en Crimée, a publié des photos sur lesquelles il pose en maillot de bain devant des appareils militaires.

À en croire le tweet de du ministère ukrainien de la Défense, il s'agirait de véhicules de la défense aérienne russe, stationnés à Eupatoria, en Crimée.

«Peut-être sommes-nous trop durs avec les touristes russes… Parfois, ils peuvent être très utiles. Comme cet homme prenant des photos sur les positions de la défense aérienne russe près d'Eupatoria, en Crimée occupée. Merci, et continuez le bon travail!», a ironiquement écrit le ministère.

Cette photo cocasse traduit l'enlisement du conflit entre forces russes et ukrainiennes, qui multiplient les attaques par voies aériennes, et qui, recherchent les positions des appareils situés au sols, dans le but de les détruire.

Une mutation des affrontements, qui a évolué entre les combats rapprochés, avant les bombardements et aujourd'hui une guerre de «positions», alors que mercredi 24 août marque les six mois du début de la guerre en Ukraine.