Angleterre : une cinquantaine d’adolescents sèment le chaos en pillant un McDonald’s à Nottingham

Plusieurs dizaines d'adolescents ont été filmés à l’intérieur d’un McDonald’s de Nottingham en train de saccager le bâtiment et volant de la nourriture.

Un groupe d’une cinquantaine d’adolescents a été filmé, ce dimanche 21 août, à l’intérieur d’un McDonald’s à Nottingham (Angleterre) en train de saccager l’intérieur du restaurant et en y volant la quasi totalité de la nourriture qui s’y trouvait. Le personnel aurait été menacé et il se serait tenu à l’écart, dépassé par les événements et le trop grand nombre de jeunes à repousser à l’extérieur du fast-food.

Selon la police du comté du Nottinghamshire, une vingtaine de jeunes ont décidé de rester sur place après avoir saccagé le restaurant et ont proféré des injures à l'encontre des employés. D'après eux, ces jeunes avaient décidé de saccager un autre McDonald’s dans la ville, mais ils ont fini par se disperser au dernier moment.

«Nous traitons cet incident très sérieusement. Il s'agit d'un cambriolage commercial, le groupe ayant forcé le passage derrière le comptoir d'un commerce et volé de la nourriture et des boissons non alcoolisées. C'est totalement inacceptable. Aucune arrestation n'a encore été effectuée, mais nous allons collaborer avec le McDonald's de Clumber Street et effectuer des enquêtes de vidéosurveillance pour trouver les responsables », a déclaré un porte-parole de la police.