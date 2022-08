Italie : un homme fait une chute de 150 mètres en voulant rattraper son téléphone

Un homme de 30 ans est mort samedi dernier en voulant rattraper son téléphone alors qu’il escaladait le rocher de l’Altar Knotto, en Italie. La victime a fait une chute de 150 mètres.

Une chute fatale. Samedi dernier, Andrea Mazzetto, un Italien de 30 ans, a perdu la vie alors qu’il escaladait l’Altar Knotto, rocher situé dans sa ville natale de Rotzo, en Italie.

Après avoir perdu son téléphone de ses mains, la victime aurait perdu l'équilibre et serait tombée du haut d’un précipice, faisant une chute de 150 mètres.

Italian man poses for photo moments before falling to his death https://t.co/wcJMEkAbvl pic.twitter.com/KXArbty5Rv

— New York Post (@nypost) August 22, 2022