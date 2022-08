«J’aspire parfois aussi à la joie» : les larmes aux yeux, la Première ministre finlandaise se défend après les polémiques

La Première ministre finlandaise, Sanna Marin, s’est défendue ce mercredi après les polémiques sur des vidéos la montrant en train de danser lors d’une soirée alcoolisée. En larmes, elle a déclaré : «J'aspire parfois aussi à la joie.»

Après la polémique, le temps des explications. Ce mercredi, la Première ministre finlandaise, Sanna Marin, s’est justifiée après les polémiques qui ont éclaté il y a plusieurs jours. Des vidéos la montrant en train de faire la fête et de danser sans retenue ont fuité sur les réseaux sociaux, créant la controverse.

«Je suis un être humain. J'aspire parfois aussi à la joie, à la lumière et au plaisir au milieu de ces nuages sombres», a-t-elle déclaré, les larmes aux yeux, lors d'un événement organisé par son parti social-démocrate. «C'est privé, c'est de la joie et c'est la vie (…) mais je n’ai jamais manqué un jour de travail», a-t-elle ajouté.

La Première ministre finlandaise Sanna Marin est au bord des larmes alors qu'elle s'exprime sur des vidéos la montrant en train de faire la fête





"Je suis un être humain. J'aspire parfois aussi à la joie"#LN24 #SannaMarin #Finlande pic.twitter.com/YxPscGVwSc — LN24 (@LesNews24) August 24, 2022

La vidéo qui a fuité a servi aux opposants politiques de la Première ministre à la discréditer. Certains lui ont reproché son comportement inapproprié. Pour «dissiper tout soupçon», Sanna Marin, 36 ans, s’est soumise à un dépistage de drogue qui s’est avéré négatif.

Soutien de nombreuses finlandaises

«Je veux croire que les gens regarderont ce que nous faisons au travail plutôt que ce que nous faisons pendant notre temps libre», a-t-elle plaidé mercredi, confiant que la semaine dernière avait été «plutôt difficile».

En soutien à leur Première ministre, des dizaines de femmes, principalement en Finlande et au Danemark, ont à leur tour publié des vidéos d’elles en train de danser et de faire la fête sur les réseaux sociaux, et le hashtag #SolidaritywithSanna a émergé sur les différentes plate-formes. Elles dénoncent la misogynie dont aurait été victime la cheffe du gouvernement, en rappelant que cette vidéo a été prise dans un cadre privé.

UNE AUTRE PHOTO FAIT POLÉMIQUE

Sanna Marin a également présenté ses excuses ce mercredi concernant une autre polémique. En début de semaine, la presse finlandaise a publié des photos prises dans sa résidence officielle début juillet, où l’on peut voir deux femmes s'embrassant, soulevant leur haut pour découvrir leur buste et couvrir leur poitrine avec un écriteau «Finlande».

La Première ministre a expliqué que des «amis» se trouvaient alors dans sa résidence pour y «passer la soirée» et «aller au sauna». Le cliché avait d’abord été diffusé sur TikTok par une influenceuse et ancienne candidate au concours de Miss Finlande, qui apparaît elle-même sur la photo. Supprimée depuis, elle circule désormais principalement sur les comptes des opposants de la Première ministre.

Tänään tuli Seiskalta ulos Sabina Särkän ja Sanna Marinin kiehnäysvideo.





Tällaista kuvastoa löytyi vielä hetki sitten Sabina Särkän TikTokista päiväyksellä 10.7.





Näyttäis valtioneuvoston grafiikkaseinä päässeen arvokkaampaan käyttöön...#jauhojengi #kesärata22 pic.twitter.com/oMBJ0rpWFQ — Kimmo Kautio (@Kimmo_Kautio) August 22, 2022

«Je pense que la photo est inappropriée, je m'en excuse. Cette photo n'aurait pas dû être prise», a regretté Sanna Marin. L'influenceuse qui a diffusé la photo s'est elle aussi excusée sur les réseaux sociaux.